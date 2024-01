Steam, ecco i giochi più venduti del 2023: vince Baldur's Gate 3

È ancora tempo di scoprire i risultati delle vendite videoludiche nel 2023: questa volta a essere preso in analisi è il mercato PC, con la piattaforma Steam nello specifico come vero punto di riferimento.

Lo store ideato da Valve ormai è una installazione obbligata per ogni giocatore su computer, che ha iniziato il 2024 alla grande battendo un nuovo record di utenti collegati contemporaneamente.

Steam aveva già fornito ad onor del vero una classifica di bestseller con un primo posto particolarmente sorprendente, ma non si trattava di un'analisi completa: quei dati facevano infatti riferimento a una combinazione di vendite nelle prime due settimane e i rispettivi tempi di gioco.

Oggi grazie a un nuovo report di VGInsights abbiamo la possibilità di scoprire la top 10 vera e propria di bestseller su Steam, che ci svela un vero e proprio dominio di Baldur's Gate 3, con incassi da ben 657 milioni di dollari.

Un risultato semplicemente sbalorditivo, considerando che sono state praticamente doppiate le vendite di Hogwarts Legacy nello store (lo trovate per console su Amazon), videogioco che invece ha dominato il 2023 a livello di vendite complessive su tutte le piattaforme.

Vi lasciamo dunque alla top 10 dei videogiochi più venduti del 2023 su Steam, con tanto di cifre incassate dal lancio:

I videogiochi più venduti del 2023 su Steam

Baldur's Gate 3 - $657M Hogwarts Legacy - $341M Starfield - $253M Resident Evil 4 - $159M Sons of the Forest - $116M Armored Core VI - $87M EA Sports FC 24 - $81M Star Wars Jedi: Survivor - $68M Lethal Company - $52M Cities: Skylines II - $50M

Il 2023 si conferma dunque ancora una volta come l'anno di Baldur's Gate 3: un risultato in linea con le aspettative, considerando che il capolavoro di Larian Studios è stato progettato con il PC come principale piattaforma di riferimento.

L'analisi sottolinea però anche l'eccellente terzo posto ottenuto da Starfield, considerando che è stato «cannibalizzato» — secondo il report — dal lancio al day-one su Xbox Game Pass e da una ricezione poco entusiasmante della community.

Come dimostra anche la premiazione agli Steam Award per gameplay più innovativo, che sembra essere più una provocazione della community che un reale riconoscimento.