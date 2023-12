Steam svela i giochi più venduti del 2023: il primo posto è una sorpresa

Anche Steam comincia a fare i conti con il 2023 dei videogiochi, in un'annata che è stata strepitosa con tantissime uscite importanti non solo su console, ovviamente.

Tra questi c'è Hogwarts Legacy, titolo ispirato al mondo del Wizarding World di Harry Potter, che fin da subito si è dimostrato un grandissimo successo in termini di vendite, risultando essere facilmente il titolo più venduto dell'anno su tutte le piattaforme.

Ma com'è andata su PC? La situazione è decisamente diversa e no, non è nemmeno Baldur's Gate 3 ad essere il videogioco più venduto su Steam, perché c'è un primo posto a sorpresa (tramite Polygon).

Valve non fornisce dati di vendita specifici o classifiche numerate, ma rivela piuttosto i primi 100 giochi Steam in più categorie, suddividendo ogni elenco di 100 giochi in più livelli in base alle vendite o alle prestazioni di gioco fino al 15 dicembre 2023: Platino dal 1° al 12°, Oro dal 13° al 24°, Argento dal 25° al 50°, Bronzo dal 51° al 100°.

Per quanto riguarda i giochi più venduti usciti nel 2023 su Steam, ecco la classifica:

Armored Core 6: Fires of Rubicon Baldur’s Gate 3 Cities: Skylines 2 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Payday 3 Remnant 2 Resident Evil 4 Sons Of The Forest Star Wars Jedi: Survivor Starfield Street Fighter 6

Solo un terzo dei 12 giochi più venduti su Steam quest’anno sono stati effettivamente pubblicati nel 2023, ed è Armored Core 6: Fires of Rubicon ad aver conquistato il primo posto tra giochi più venduti sulla piattaforma di Valve.

Notevoli nuove uscite del 2023 come Dead Space, Mortal Kombat 1 e Party Animals si sono classificate nella fascia Oro, mentre Diablo 4, Lies of P e Six Days in Fallujah si sono classificate nella fascia Argento.

