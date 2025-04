Dove vedere lo State of Play di Borderlands 4 in diretta

Come era stato pre-annunciato in occasione dell'ultimo evento PlayStation, da stasera potremo assistere a una nuova presentazione State of Play molto particolare: non si tratta infatti di una carrellata di annunci e trailer, ma semplicemente di un approfondimento dedicato a Borderlands 4.

Il quarto capitolo della celebre saga loot shooter (trovate il terzo episodio su Amazon) non sarà un'esclusiva PlayStation, ma considerando che questa presentazione sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sony potrebbe essere possibile aspettarsi qualche novità interessante per gli utenti PS5.

Lo State of Play Deep Dive dedicato a Borderlands 4 sarà trasmesso sui canali YouTube e Twitch ufficiali di PlayStation, a partire dalle ore 23.00 italiane di oggi 30 aprile 2025.

Potrete guardare comodamente la diretta anche tramite questa stessa pagina, attraverso il video che trovate allegato in embed qui di seguito.

Non dovete fare altro che tornare su questa notizia pochi istanti prima dell'inizio dell'evento, aggiornare la pagina e godervi l'approfondimento gameplay di Borderlands 4.

Attualmente sappiamo che saranno svelati oltre 15 minuti di gameplay: l'evento sarà presentato dal direttore creativo Graeme Timmins e responsabile di produzione senior Anthony Nicholson.

Tra i dettagli che saranno svelati sono state confermate nuove missioni, armi distruttive, Abilità d'azione e personaggi nuovi insieme a volti già noti ai fan.

In occasione di questo nuovo evento, ricordiamo che Gearbox ha annunciato una buona notizia per gli appassionati: Borderlands 4 adesso uscirà il 12 settembre 2025, il che significa che la release ufficiale è stata anticipata di un paio di settimane.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà con attenzione l'evento e, pur non aspettandoci annunci veri e propri, saremo sempre pronti a segnalarvi sulle nostre pagine tutte le eventuali novità più interessanti dal nuovo State of Play.

Vi invito dunque a segnare dunque l'appuntamento sulla vostra sveglia, augurandovi buon divertimento con il gameplay di Borderlands 4!