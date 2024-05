Dove vedere lo State of Play di oggi

Questa notte potremo finalmente scoprire tutte le novità in arrivo per i fan su PS5: nelle scorse ore è stato infatti annunciato lo State of Play, il chiacchieratissimo evento che dovrebbe svelare diversi giochi in un arco di tempo relativamente breve.

Al momento non sono stati annunciati nello specifico i giochi protagonisti di questo evento, ma sappiamo che saranno svelati aggiornamenti su ben 14 titoli, distribuiti tra PS5 e PS VR2.

Inoltre, Sony anticipa che lo State of Play svelerà anche qualche novità relativa ai giochi PlayStation Studios in uscita nel corso di quest'anno, ma non è chiaro se siano compresi in quei 14 titoli o se si tratta di annunci a parte.

In ogni caso, sembra proprio che l'evento sarà particolarmente interessante per tutti i fan che hanno acquistato PS5, seppur l'orario dell'evento potrebbe rivelarsi leggermente proibitivo.

L'evento si svolgerà infatti nella mezzanotte odierna, a cavallo tra il 30 e il 31 maggio: potrete seguirlo in diretta sui canali ufficiali di PlayStation su YouTube, Twitch e TikTok.

Su YouTube potrete anche usufruire dei sottotitoli in lingua inglese, così da seguire adeguatamente tutte le novità: allegheremo di seguito l'embed dedicato, con cui potrete iniziare a seguire la diretta.

Vi basterà tornare su questa pagina poco prima della mezzanotte per poter guardare in diretta lo State of Play, senza alcuna ulteriore operazione necessaria da parte vostra.

Cogliamo l'occasione per anticiparvi che l'evento durerà all'incirca 30 minuti: qualora non riusciste a seguirlo, sulle nostre pagine vi segnaleremo tutte le novità più interessanti dallo show.

E se aveste ancora voglia di ulteriori novità, vi ricordiamo anche che pochi minuti più tardi si svolgerà anche un nuovo evento dedicato a Silent Hill: scopriremo le novità della saga survival horror di Konami all'una di notte, ovvero circa 30 minuti dopo la fine dello State of Play.