Starfield ora ha anche la sua sedia gaming... spaziale

Sembra proprio che, per il lancio di Starfield, Bethesda Game Studios non si stia affatto risparmiando. Così, dopo gli accessori ufficiali di Xbox – tra cui le cuffie e il controller con livrea dedicata – ecco che lo stesso tema viene ripreso anche da una esclusiva sedia da gaming prodotta da noblechairs e presentata in occasione del QuakeCon – dove è stato confermato anche il ritorno di Quake II.

Il produttore tedesco ha confermato la partnership con Bethesda per la realizzazione della sedia, che come potete vedere dall'immagine ripropone lo stesso accostamento del controller nella palette dei colori: abbiamo così sia i toni chiari che quelli che richiamano la Constellation. Il tutto, impreziosito dal logo del gioco in grigio.

Al momento non sappiamo ancora quando la sedia sarà lanciata sul mercato (viene precisato solo che «la nuova noblechairs HERO Starfield Special Edition arriverà presto»), ma è legittimo aspettarsi che lo faccia più o meno in concomitanza con Starfield, che debutterà il prossimo 6 settembre.

Inoltre, non si tratta della prima volta in cui noblechairs e Bethesda uniscono le forze: in precedenza, la casa produttrice teutonica ha anche realizzato sedie a tema Fallout, Doom e The Elder Scrolls. Lecito aspettarsi che anche il prezzo per quella a tema Starfield sia vicino a quelli già proposti – e quindi dalle parti dei $600, come suggerisce il suo sito ufficiale.

A ormai pochi giorni dal debutto, il titolo di Bethesda Game Studios sta ormai incastrando tutti i pezzi al posto giusto in vista del lancio: da qualche ora è disponibile il suo titanico pre-load, che vi permette di scaricare i file di gioco per essere pronti dal day-one. Ricordiamo anche che il gioco sarà disponibile fin dal debutto all'interno dell'abbonamento Game Pass, sia su console che su PC.

Starfield sarà un gioco di ruolo ambientato nello spazio in cui, creando il vostro personaggio, potrete esplorare liberamente l'universo e numerosi pianeti, con un approccio che vuole andare oltre all'idea di un The Elder Scrolls spaziale, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo.

L'uscita è attesa su PC e su Xbox Series X|S. Rimaniamo ora in attesa di scoprire anche quando sarà possibile sedersi al cockpit della propria navicella spaziale accomodandosi sulla sedie di noblechairs.