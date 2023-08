Starfield «non è nemmeno iniziato» finché non finisci la campagna, per Bethesda

Ci ricordiamo tutti del fatto che, in giochi come The Elder Scrolls V: Skyrim, ci si potesse perdere per anche centinaia di ore. Se è una caratteristica che amate, sarete felici di sapere che Starfield dovrebbe seguire la stessa scia, almeno secondo Pete Hines – responsabile del marketing per Bethesda Game Studios.

Nel corso di un evento tenutosi durante la Gamescom di Colonia (thanks, Kotaku), Hines ha provato a spiegare la sua esperienza con l'imminente gioco di ruolo ambientato nello spazio, facendo sapere di aver avuto la sensazione che le cose non fossero nemmeno cominciate prima di aver finito interamente le missioni di storia di Starfield.

Nelle parole di Hines:

«Arrivato a 80 ore, sono passato da giocare un gioco a un altro completamente diverso, quando ho iniziato a concentrarmi sulla storia principale. A quel punto la campagna mi ha preso e ho passato le 50 ore successive a dedicarmi a quella. [...] Sono qui per dirvi che questo gioco non è nemmeno cominciato, fino a quando non finisci la storia principale».

Insomma, dopo le prime 80 ore a occuparsi di qualsiasi cosa non sia una missione principale, Hines è poi passato alla storia del gioco, investendone altre 50: si tratta, nel suo caso, di 130 ore di gioco, un numero decisamente ragguardevole.

Hines ha anche aggiunto che serve, per lui, parecchio tempo per farsi un'idea di tutto quello che Starfield ha da offrire, perché dal suo punto di vista «dire a qualcuno 'oh, ho giocato a Starfield per 40 ore!', non ti dice niente di cosa quella persona ha fatto».

Anche ai microfoni di IGN, Hines ha ribadito il concetto, aggiungendo che:

«Se dovessi essere sincero, non c'è una quantità di ore con cui mi sentirei a mio agio nel dire 'ora hai giocato abbastanza Starfield, per poter cogliere cos'è questo gioco'. Perché, ecco, io sono a 150, 160 ore circa nella mia run, e [...] non ci sono nemmeno vicino».

In precedenza, ricordiamo, il director Todd Howard aveva stimato in un tempo compreso tra le 30 e le 40 ore la longevità della campagna principale.

Starfield è atteso su PC e Xbox Series X|S il prossimo 6 settembre (ma il day-one comincerà il 1 settembre). Il gioco sarà incluso su Game Pass fin dal suo lancio, quindi potrete esplorare lo spazio di Bethesda anche senza dover necessariamente comprare il titolo singolarmente. Se, però, volete acquistarlo, lo trovate su Amazon in versione retail.