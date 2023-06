Starfield in esclusiva Xbox, Jim Ryan: «non mi piace»

In questi giorni Microsoft sta affrontando la FTC in uno scontro molto serrato, al quale partecipano altre parti in causa come Jim Ryan di PlayStation.

Al centro non c'è solamente il franchise di Call of Duty (lo trovate su Amazon), che è ovviamente il più importante all'interno dell'acquisizione di Activision-Blizzard.

Advertisement

Un tema su cui proprio lo stesso Jim Ryan è stato sempre molto duro ma, di recente, ha svelato di non essere realmente così preoccupato.

E mentre Microsoft ha confessato nelle udienze con la FTC di aver perso direttamente la console war, anche l'ultimo intervento di Jim Ryan è l'ennesimo colpo di scena.

In queste ore stanno andando avanti gli interrogatori di tutte le parti in causa coinvolte, direttamente e indirettamente, nell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox.

Tra queste c'è anche PlayStation, rappresentata da Jim Ryan, che ha dato la sua visione sull'esclusività di Starfield su Xbox (tramite Windows Central).

Interrogato dal legale di Microsoft, Jim Ryan si è dimostrato sorprendentemente sereno sulla questione: «Non mi piace, ma non lo considero anticoncorrenziale.»

La risposta è molto simile a quella che diede per Redfall, che non definì allo stesso modo un'esclusiva scorretta da parte di Microsoft.

Si tratta quindi di un cambio di rotta considerevole rispetto al passato, e che sicuramente avrà delle ripercussioni nei prossimi giorni.

Così come arriveranno senz'altro altre notizie sorprendenti, come Xbox che in un certo momento ha seriamente pensato di acquisire anche SEGA.

Mentre non mancheranno comunque gli attacchi diretti tra le due concorrenti, come quello che Microsoft ha sferrato a Sony proprio sul tema delle esclusive "comprate".

Riguardo Starfield nello specifico, di recente Bethesda è dovuta intervenire nuovamente riguardo il tema dell'edizione fisica che, ad un certo punto, sembrava non potesse avere il disco incluso.