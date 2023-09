Starfield ha troppe schermate di caricamento? Sì, secondo i fan

Starfield sta ottenendo sicuramente un ottimo successo, ma c'è qualcosa del gioco che ai fan non sembra andare giù.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), non è infatti esente da difetti di varo genere, nonostante si tratti di una grande produzione.

Del resto, proprio grazie a un glitch, qualcuno ha trovato un modo per generare soldi infiniti.

Ora, dopo che è emerso un bug che corromperebbe i salvataggi del gioco, sembra proprio che giocatori di Starfield si trovino sempre più in disaccordo con le schermate di caricamento del titolo, che secondo molti sono al limite dell'eccessivo per un videogioco del 2023 lanciato esclusivamente su hardware new-gen.

Si è parlato molto dell'approccio di Starfield ai viaggi spaziali, e molti hanno espresso il loro disappunto per il fatto che non sia "fluido" come No Man's Sky.

Passare da un pianeta all'altro senza schermate di caricamento sarebbe un'impresa, anche per un gioco di nuova generazione. Il problema è altrove: ci sono schermate di caricamento tra la salita e la discesa dalla nave, quando si entra nella maggior parte degli edifici, quando si sale su un ascensore: insomma, sono ovunque.

Ad essere sinceri, questo spezza un po' l'immersività e i giocatori hanno iniziato a lamentarsene.

«Starfield sembra essere regredito rispetto agli altri giochi Bethesda», scrive l'utente Reddit No-Dust-2105.

«Questo gioco non è un open world, gestisce la mappa peggio di Skyrim o Fallout 4, con quei giochi puoi camminare ovunque, Starfield è solo un flusso costante di teletrasporti».

«La cosa più eccitante del creare la propria nave era che ci si poteva viaggiare nello spazio», ha concordato Sonnenkreuz14, «ma l'unica cosa che accade in realtà è che si è praticamente fermi e ci si teletrasporta su diversi pianeti, senza usarla davvero come un'astronave».

Un altro giocatore ha aggiunto: «Il gioco mi piace molto e credo che ci passerò 100 ore entro la fine dell'anno, ma il livello del veicolo spaziale è una scelta di design sconcertante. Perché è lì? Io viaggio comunque velocemente da una parte all'altra, e non per scelta. Non c'è nessun meccanismo che faccia sentire il volo spaziale come un livello organico e necessario di interattività per il giocatore».

