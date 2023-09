Star Wars Jedi Survivor non è più "rotto", la nuova patch lo migliora su console e PC

Star Wars Jedi Survivor sta per iniziare, forse, il suo arco finale per diventare finalmente un gioco completo e senza problemi sia su PC e console, grazie ad una ultima patch risolutiva.

Il nuovo titolo della saga iniziata da Respawn Entertainment, che trovate su Amazon in ogni edizione, si è ritrovato purtroppo a gestire delle sbavature dal punto di vista tecnico.

Già nei primi giorni post-lancio sia il publisher che lo sviluppatore hanno dovuto chiedere scusa a tutti i giocatori, promettendo soluzioni molto veloci.

Una prima patch è arrivata lo scorso maggio ma, nonostante i tantissimi fix e modifiche che sono stati implementati, c'era ancora del lavoro da fare su Star Wars Jedi Survivor.

Lavoro che verrà fatto, possibilmente per l'ultima volta, con la nuova patch annunciata di recente (tramite Gamingbolt).

Con la patch, Star Wars Jedi Survivor ha rivisto la modalità Performance a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S. Ciò comporta una nuova opzione per disabilitare il ray tracing, diverse ottimizzazioni di GPU e CPU e frame rate più solido. Anche la modalità Qualità ha apportato alcune ottimizzazioni che «aiuteranno a ridurre la fluttuazione degli FPS e introdurranno altri miglioramenti visivi», mentre su PS5 è stato aggiunto anche il supporto al Virtual Refresh Rate (VRR).

Per quanto riguarda la versione PC di Star Wars Jedi Survivor, la patch apporta anche miglioramenti alle prestazioni e all'ottimizzazione, mentre, in modo abbastanza significativo, è stato aggiunto anche il supporto per DLSS di Nvidia.

Oltre a questo sono stati aggiunte anche correzioni per bug, crash improvvisi, problemi sui file danneggiati, e tanti altri fix che potete consultare nella patch note completa.

Una patch che, se riuscisse a risolvere davvero tutti i problemi, arriverebbe con un tempismo perfetto per l'arrivo delle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco, annunciate a sorpresa. Così come per il sequel, su cui Respawn avrebbe già iniziato a lavorare.