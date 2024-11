S.T.A.L.K.E.R. 2 vola: vendite da capogiro in pochissimi giorni

Sapevamo tutti che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fosse molto atteso, anche dopo i tanti rinvii a cui il team di GSC Game World è stato costretto, in virtù dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Se volete però una misura più chiara di quanta fosse l'attenzione del pubblico su questo titolo, i numeri diffusi dal team su Twitter dicono tutto: a pochissimi giorni dal lancio (ha esordito il 20 novembre), il ritorno nella Zona ha messo insieme 1 milione di copie. E il dato non tiene conto degli utenti che stanno giocando tramite Game Pass Ultimate, dove il gioco è incluso dal day-one.

«Non sorprende che si stia un po' stretti nella Zona» hanno scherzato gli sviluppatori, celebrando questo risultato sui loro canali social.

«Un milione di copie è stato venduto, e tanti altri Stalker si sono uniti alla caccia all'artefatto con Game Pass. È solo l'inizio della nostra indimenticabile avventura: il cuore di Chornobyl risplende più forte con ciascuno di noi. Grazie, Stalker!».

Nel frattempo, il team di sviluppo continua anche a lavorare per ottimizzare il gioco: come sottolineato da Gianluca Arena nella recensione, già durante la nostra prova sono arrivate delle titaniche patch correttive che hanno migliorato sensibilmente il comparto tecnico, ed è lecito aspettarsi che l'affinamento dell'esperienza – già interessante e di grande atmosfera, per quanto minata da bug – prosegua nelle prossime settimane.

Nelle scorse ore ho anche provato a vedere come se la cava S.T.A.L.K.E.R. 2 su Steam Deck ma, essendo un gioco già di per sé molto pesante su PC desktop, l'esito non è stato positivo e raccomando a chi vuole tuffarsi nella Zona di farlo su piattaforme di altro tipo (o, al massimo, di sfruttare il remote play di Steam o il cloud di Game Pass su Steam Deck).

Anche Steam, comunque, conferma gli ottimi numeri del lancio del gioco del team ucraino: al lancio ha avuto un picco di 113.587 giocatori contemporanei – un numero interessante, considerando che molti magari ci stanno giocando senza ulteriori esborsi tramite Game Pass. Se volete acquistarne una copia fisica, potete trovarla su Amazon.