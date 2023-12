Spyro 4 potrebbe essere stato anticipato in un'immagine misteriosa

Da mesi si parla del fatto che Spyro 4 sia effettivamente in lavorazione e che sarebbe svelato presto.

Il draghetto più amato di sempre, visto anche nella Spyro Reignited Trilogy (che trovate su Amazon) dello sviluppatore di Toys For Bob, si sta però facendo attendere.

Difatti, nonostante le indiscrezioni su un quarto capitolo ufficiale si rincorrono da tempo, i fan non hanno avuto nulla di concreto.

Ora, dopo che le ultime indiscrezioni che vedevamo Spyro 4 in procinto di essere svelato fossero una bufala, è ora emersa un'immagine misteriosa che lascia intendere qualcosa.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, Toys For Bob ha da poco pubblicato una nuova foto e i fan pensano che possa nascondere un'anticipazione del prossimo Spyro.

Il tweet recita: «Ci siamo presi un po' di tempo per riunirci e condividere i nostri ultimi esperimenti in UE5 - è stata un'intera giornata di presentazioni eccellenti con un sacco di insegnamenti e nuove idee per il nuovo anno».

Il post è però accompagnato da una foto di un gruppo di sviluppatori riuniti intorno a un televisore che mostra "qualcosa" di sfocato. E sì, è proprio il televisore ad attirare l'attenzione. Cosa stanno nascondendo?

Come ha suggerito l'utente dReddit MineWeb125, «lo schermo inferiore è chiaramente una chiamata Zoom, ma lo schermo grande è una sorta di presentazione».

Dato che lo schermo sfocato mostra qualcosa di colore viola, i fan sono subito giunti alle conclusioni che possa trattarsi di Spyro 4.

Ovviamente, non è assolutamente una conferma di un nuovo Spyro: trovo però difficile credere che Toys For Bob non sia interessata a creare un sequel così richiesto. Possiamo solo incrociare le dita e sperare.

Nell'attesa di saperne di più, avete letto che il duo composto da Crash Bandicoot e Spyro The Dragon era in procinto di incontrarsi ai tempi della prima Xbox?

Ma non solo: un appassionato ha deciso di ingannare l'attesa di Spyro 4 con un fan-made realmente sorprendente: parliamo di Spyro: Explore The Dragonverse.

Infine, nella recensione della Reignited Trilogy vi abbiamo in ogni caso raccontato che «Toys for Bob è forse lo sviluppatore più adatto a godere dell’eredità lasciata in dote, e l’uso dell’Unreal Engine 4, qui egregiamente utilizzato, potrebbe essere il punto da cui ripartire.»