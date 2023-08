Spunta un'altra conferenza videoludica per il 29 agosto

La Gamescom, l'evento videoludico clou del mese di agosto, dista ormai pochi giorni – ma ecco che il mese più caldo dell'anno si arricchisce anche di una ulteriore conferenza digitale, fresca di annuncio.

A fissarla è stato il publisher Panic, che ha annunciato il suo Panic Games Showcase per il prossimo 29 agosto alle ore 10 AM PT (corrispondenti alle ore 19.00 italiane dello stesso giorno). Lo show sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale dell'etichetta e durerà circa venti minuti – nel corso dei quali scopriremo alcune novità sui videogiochi in arrivo da Panic.

Advertisement

È stato già confermato che vedremo Nour: Play With Your Food e Despelote, ma anche dei titoli ancora non annunciati, delle partnership e alcuni video dietro le quinte (un po' nello stile dello showcase di Annapurna, per capirci). Alcuni di questi giochi, viene anticipato, saranno presenti anche alla Gamescom e al PAX West 2023.

Non ci saranno invece degli update sul catalogo di Playdate (thanks, Gematsu).

«Alcune persone ci conoscono come i creatori della console handheld Playdate» ha dichiarato il co-fondatore Cabel Sasser.

«Se devo essere onesto, non sono in tanti a conoscerci come i publisher di Firewatch o di Untitled Goose Game. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente avere un piccolo show per fare in modo che le persone scoprano di più sui bei giochi che stiamo creando o pubblicando, con sviluppatori fantastici che si trovano in tutto il mondo».

L'idea, insomma, è quella di fare in modo che le persone diventino più consapevoli del ruolo di etichetta di videogiochi di Panic, mentre oggi viene citata soprattutto per i suoi software (alcuni per Mac, come Transmit e Nova) e per la famosa console a manovella, che ha fatto la gioia dei nostalgici nonostante un prezzo non proprio per tutte le tasche.

In precedenza sappiamo che Untitled Goose Game, il gioco con protagonista un'oca stealth ed estremamente dispettosa, divenne un vero e proprio tormentone: vedremo cos'altro avrà in serbo per noi Panic.