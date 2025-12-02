David Grivel, il director originale del remake di Splinter Cell, è ufficialmente tornato alla guida del progetto presso Ubisoft Toronto, dopo aver lasciato lo studio nel 2022. Si tratta di un rientro significativo, confermato direttamente dallo stesso Grivel con un post su LinkedIn, ripreso da GamesRadar.

«Oggi sono davvero, davvero felice di annunciare che rientro in Ubisoft Toronto come Game Director sullo Splinter Cell Remake», ha scritto Grivel, sottolineando quanto il team e il progetto siano per lui profondamente speciali. Una dichiarazione che sottolinea il legame personale con una serie che, nel corso degli anni, ha definito parte importante della sua carriera.

Grivel aveva già lavorato in Ubisoft per oltre dieci anni, dal 2011 al 2022. Prima di assumere brevemente la direzione del remake di Splinter Cell, aveva contribuito come game designer a diversi titoli di spicco della casa francese, tra cui Splinter Cell: Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry Primal, Far Cry 4 e Far Cry 5. Un percorso che lo aveva portato a conoscere a fondo il DNA delle produzioni Ubisoft, in particolare quelle orientate all’azione e all’infiltrazione.4

Dopo l’uscita dall’azienda, Grivel aveva proseguito il proprio percorso presso Ridgeline Games, lavorando alla campagna di Battlefield 6 fino alla chiusura improvvisa dello studio da parte di EA nei primi mesi del 2024. Un capitolo che si chiude bruscamente e che, evidentemente, ha lasciato spazio al ritorno verso un progetto più familiare e di grande peso simbolico.

Il remake di Splinter Cell era stato annunciato alla fine del 2021 e da allora è rimasto avvolto nell’ombra, proprio come l’agente Sam Fisher nei suoi momenti migliori. Le informazioni diffuse finora sono state poche e molto misurate, ma Ubisoft ha già anticipato che la storia del gioco del 2002 verrà aggiornata per risultare più autentica e credibile per il pubblico contemporaneo. L’attesa resta alta e il ritorno di Grivel potrebbe rappresentare un passo importante verso una produzione finalmente pronta a mostrarsi alla luce.