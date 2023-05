Sottocosto Comet: tantissimi prodotti con sconti imperdibili

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato un'imperdibile promozione, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung Neo QLED 5K QE55QN90B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€, rispetto agli usuali 1.399€ di listino, con uno sconto del 35,7% e un risparmio reale di 500 euro.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN90BA è equipaggiata con un eccezionale pannello Neo QLED 4K da 55 pollici, alimentato dal processore Neural Quantum 4K che, grazie agli algoritmi di Deep Learning, è in grado di ottimizzare al massimo ogni scena mostrata, mentre il potente sistema di AI Upscaling 4K garantisce sempre il massimo livello di dettaglio.

Il sistema di retroilluminazione all'avanguardia della smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN90BA consente di raggiungere una resa cromatica più ricca e precisa, un contrasto più profondo con dettagli nitidi e definisce un nuovo standard con Quantum HDR 32X.

Comet offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.