Sony sotto accusa da parte dell'antitrust in Romania

Stando a quanto emerso in queste ore, Sony sarebbe stata posta sotto accusa di monopolio da parte dell'antitrust in Romania.

L'ente ha avviato una procedura d'indagine per fare luce sul presunto sfruttamento della propria posizione dominante da parte del colosso giapponese, specie sul controllo delle vendite e dei prezzi, problema che non toccherebbe PlayStation Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Nulla a che vedere quindi con la questione legata all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox, ancora non conclusa a favore di quest'ultima.

Come riportato anche su ResetEra, il Competition Council rumeno ha avviato un'indagine su una possibile infrazione alle regole sulla competizione vigenti nel paese.

Sony Interactive Entertainment Europe e le varie sussidiarie (ossia SIE Network Europe Limited e SIE Direct Europe Limited) sono state prese di mira per quanto riguarda il mercato della distribuzione di videogiochi.

Secondo l'accusa, Sony avrebbe abusato della sua posizione dominante nel mercato delle console vendendo giochi compatibili con console PlayStation esclusivamente via il PlayStation Store, negando la vendita di codici di attivazione attraverso distributori concorrenti.

In soldoni, il problema sarebbe legato all'impossibilità di acquistare codici per giochi in digitale anche al di fuori del consueto PlayStation Store

Ciò avrebbe drasticamente le opzioni di acquisto messe a disposizione dei giocatori, portando anche a prezzi sensibilmente più elevati.

Considerando le 1,3 milioni di console PlayStation distribuite in Romania e 127 team di sviluppo impegnati nel mercato dei videogiochi, il caso potrebbe essere piuttosto serio.

Staremo a vedere se la questione si espanderà anche ad altri produttori di console, cosa che al momento sembra esclusa.

Parlando di cose ben più liete, a breve tornano i Days of Play, con tante offerte che potrete trovare su PlayStation Plus, PlayStation Gear, direct.playstation e PlayStation Store.

Ma non solo: su PlayStation Plus Premium è disponibile un nuovo gioco gratis in prova per tutti gli amanti del calcio manageriale, da adesso.