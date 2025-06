Mentre Xbox continua a puntare forte sul suo Game Pass con le esclusive disponibili dal primo giorno, Sony resta ferma sulla propria linea: i giochi first-party non arriveranno su PlayStation Plus al lancio, e non c'è alcun piano per cambiare approccio.

Lo ha confermato Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali di PlayStation, durante un’intervista con Game File.

«Abbiamo sempre mantenuto la nostra strategia: non pubblichiamo giochi al day one sulla piattaforma. Preferiamo aggiungere 4 o 5 giochi indie in uscita ogni anno e introdurre i nostri titoli first-party dopo 12-18 mesi. Questo equilibrio per noi sta funzionando molto bene.»

Nel tempo, PlayStation ha offerto alcuni giochi al lancio su PS Plus (potete abbonarvi su Amazon), come Resogun su PS4 e Destruction All-Stars su PS5, ma sono state eccezioni.

Oggi, la strategia punta a rafforzare il valore delle esclusive sul lungo periodo, mantenendole come principali driver di vendita per le console.

Sul fronte indie e terze parti, invece, c'è più apertura: giochi come Stray, Tales of Kenzera: ZAU, Dave the Diver e The Plucky Squire sono arrivati su PS Plus direttamente al day one, offrendo un buon bilanciamento tra novità e contenuti di valore per gli abbonati.

Maguire ha anche affrontato la questione del catalogo retro disponibile su PS Plus Premium. Sony punta a una nuova aggiunta al mese, ma giustifica alcune recenti rimozioni (come Resistance e inFAMOUS Second Son) con la necessità di mantenere fresco il catalogo e facilitare la scoperta di nuovi titoli da parte degli utenti.

Insomma, la posizione di Sony è chiara e coerente, ma comincia a sembrare un po’ rigida in un mercato sempre più orientato ai servizi in abbonamento. ù

Capisco il desiderio di proteggere il valore delle proprie esclusive, ma allo stesso tempo è difficile ignorare quanto Game Pass stia cambiando le aspettative dei giocatori. In un'epoca in cui il "giocare subito" fa parte del linguaggio del medium, trattenere troppo a lungo il contenuto rischia di alienare una parte del pubblico.

Nel mentre, PlayStation Plus celebra i suoi 15 anni con iniziative estive speciali per ringraziare gli abbonati.