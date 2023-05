Sony crede molto nel business dei videogiochi PlayStation

Sony Interactive Entertainment ha rivelato, durante l'ultima relazione finanziaria, che ridurrà il budget per gli investimenti e destinerà più denaro alla divisione gaming per PlayStation.

Dopo le difficoltà iniziali dei primi due anni di PS5 (che ora trovate in sconto su Amazon), che hanno impedito alla compagnia di rilasciare sul mercato un numero di console sufficiente a soddisfare le richieste, il rilancio è in corso.

Del resto, PlayStation è ufficialmente diventato il primo marchio videoludico che è riuscito a vendere almeno 500 milioni di console in tutto il mondo: nessuno fino a questo momento vi era mai riuscito.

A quanto pare, come riportato anche da PSU, il futuro lato gaming di PlayStation non sarà segnato da una mancanza di fondi.

Il produttore ha recentemente festeggiato un anno record per la sua divisione hardware PlayStation, con un fatturato di ben 27 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022.

PS5 è stata la principale vincitrice in tal senso, avendo venduto oltre 38 milioni di unità in tutto il mondo, oltre al fatto che si prevede che ne venderà altri 25 milioni durante il prossimo anno fiscale.

Nell'ambito delle sue previsioni finanziarie, Sony sta riducendo lo stanziamento di capitale per gli investimenti strategici da 2.000 miliardi di yen (14,6 miliardi di dollari) a 1,8 miliardi di yen (circa 13,04 miliardi di dollari). Hiromi Totoki, Presidente di Sony Corp., ha commentato:

«In termini di investimenti strategici, poiché abbiamo deciso di aumentare il capitale circolante e le spese in conto capitale, e in considerazione dell'attuale contesto del mercato delle fusioni e acquisizioni, abbiamo deciso di ridurre l'importo dal piano iniziale di 2.000 miliardi di yen a 1.800 miliardi di yen.»

In altre parole, Sony ha rivisto il suo piano di allocazione del capitale per gli investimenti strategici, aumentando i fondi disponibili per aiutare la crescita di divisioni come quella dei giochi PlayStation.

Secondo quanto riferito, Sony aveva stanziato circa 5,1 miliardi di dollari per investimenti e acquisizioni, e le nuove previsioni per l'anno finanziario indicano che il budget rimanente è di circa 3,64 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni il produttore di console ha effettuato investimenti significativi acquisendo una serie di studi di videogiochi chiave, il più recente dei quali è Firewalk Studios.

Vero anche che, secondo gli analisti, il rallentamento delle vendite dei giochi di PS5 è un brutto segnale, perché è una parte importante per i profitti della piattaforma.