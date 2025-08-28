Microsoft ha svelato la line-up dei Free Play Days per l’ultimo weekend di agosto, offrendo agli abbonati Xbox la possibilità di provare senza costi aggiuntivi una nuova selezione di giochi. Dal 28 al 31 agosto saranno infatti disponibili cinque titoli, giocabili liberamente fino a domenica sera, che spaziano tra sport, strategia e avventura, garantendo così un’offerta adatta a un pubblico davvero ampio e diversificato.

I giochi inclusi questa settimana sono: EA Sports College Football 26, The Knightling, Lost Eidolons, Rust: Console Edition (per Xbox Series X/S) e Surviving Mars. Una lista piuttosto variegata, che offre esperienze adatte a diversi gusti: dagli appassionati di sport americani a chi preferisce la gestione di città su Marte, passando per il survival multiplayer e i giochi di ruolo fantasy.

Come da tradizione, l’iniziativa è riservata agli utenti in possesso di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Standard o Game Pass Core, e consente di accedere ai titoli completi per un periodo limitato.

In alcuni casi, però, si tratta di vere e proprie prove a tempo o promozioni aperte anche ai non abbonati, specialmente quando in lineup ci sono giochi di recente uscita.

Considerando la presenza di titoli come College Football 26, The Knightling e Rust, è plausibile che parte dell’offerta sia soggetta a restrizioni particolari legate alla disponibilità.

Tra i cinque proposti, Lost Eidolons è al momento l’unico in sconto: chi vorrà continuare a giocarlo anche dopo la fine del weekend potrà approfittare del prezzo ridotto per aggiungerlo definitivamente alla propria libreria digitale.

I Free Play Days rappresentano quindi un’occasione ideale per scoprire novità o recuperare giochi rimasti indietro, senza spese aggiuntive. Un’iniziativa che ormai si è consolidata come appuntamento fisso per i possessori di Xbox, e che anche questa volta promette di intrattenere gli appassionati fino alla fine del mese di agosto, con un’offerta più varia del solito e capace di soddisfare pubblici differenti.