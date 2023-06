Sonic Frontiers a metà prezzo! Lo paghi meno di 30€!

Siete fan del celeberrimo porcospino blu di casa Sega, ma non avete ancora avuto modo di mettere le mani sull'ultimo capitolo della serie? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, le versioni PS4 e PS5 di Sonic Frontiers sono attualmente acquistabili a metà prezzo, ovvero a meno di 30€.

Sonic Frontiers è ambientato nelle Starfall Islands, un arcipelago composto da cinque grandi isole, ciascuna con le proprie sfide uniche di platforming e segreti da scoprire. Avrete la possibilità di esplorare le isole a una velocità unica, quella di Sonic, scoprire missioni secondarie, risolvere puzzle, scalare enormi strutture e addirittura pescare.

Advertisement

Sonic Frontiers introduce nuovi elementi di gameplay, tra cui un'ampia gamma di abilità che il protagonista può acquisire e utilizzare nel corso del gioco. Queste ultime possono essere sbloccate raccogliendo oggetti speciali o liberando uno dei amici di Sonic, e sono utilizzate sia per combattere i nemici che per completare le varie sfide.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Sonic Fontiers è il miglior Sonic in tre dimensioni uscito fino ad ora. Per alcuni vorrà dire poco, altri non saranno d'accordo, ma il gioco ci ha divertito come non succedeva da molto tempo nella saga di Sonic. Non mancano i problemi e i difetti, ma il connubio tra il classico platform ad alta velocità e l'open map è davvero efficace, e potrebbe costituire un'ottima base per costruire il futuro della serie".

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento all'intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.