[SONDAGGIO] Di quale Assassin's Creed vorresti un remake?

La saga di Assassins' Creed ha vissuto ormai molte epoche diverse: quella delle origini è sicuramente una delle più apprezzate, con Altair ed Ezio Auditore che sono senza dubbio tra i protagonisti più amati dell'intero franchise.

Dalle loro avventure, che ci hanno portato in Medio Oriente e in Italia, gli Assassini sono andati un po' ovunque: abbiamo vissuto l'epoca dei pirati, la Rivoluzione Americana, la Rivoluzione Industriale, quella Francese e non solo.

In tempi più recenti, da Assassin's Creed Origins (Antico Egitto) in poi, la serie di casa Ubisoft ha infine intrapreso una strada tutta nuova, mettendo insieme meccaniche da gioco di ruolo e open world sempre più sterminati, arrivati all'estremo in Odyssey (Antica Grecia) e in Valhalla (scorribande norrene in Inghilterra) – in attesa del futuro Assassin's Creed Shadows, attualmente in pre-ordine.

E se in futuro possiamo prepararci a ulteriori novità, con Assassin's Creed Hexe, il CEO Yves Guillemot ha sottolineato che possiamo aspettarci anche dei ritorni con dei remake.

L'idea della compagnia francofona, infatti, è quella di riuscire sia a variare le proposte ludiche, sia quella di avere delle uscite più ravvicinate rispetto a quelle attuali.

La strategia passa, allora, anche per il lancio di remake di Assassin's Creed. La domanda, però, si pone da sola: quale episodio più di tutti vorreste vedere tornare con un remake?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!