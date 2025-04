[SONDAGGIO] PS5 Digital sale di prezzo: crisi economica o strategia?

Nelle scorse ore, Sony ha confermato ufficialmente un nuovo aumento di prezzo per PS5, che riguarda esclusivamente il modello Digital (quello privo di lettore dischi, per intenderci), e solo specifici mercati – tra cui il nostro.

A partire dal 14 aprile, infatti, la console Slim senza lettore disco passa da 449,99€ di listino a 499,99€ di listino, con un rincaro di 50€. Il nuovo prezzo è applicato a Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda – ma non ai mercati americani, che sono invece quelli in cui tanto si dibatta di dazi, pause ai dazi e di esenzioni e smentite per i dispositivi tecnologici.

Il lato interessante è che, contestualmente all'aumento della console Digital, è stato anche annunciato un taglio di prezzo per il lettore acquistabile a parte: prima prezzato 119,99€ e vittima di un bagarinaggio continuo, ora sarà venduto a 79,99€, con quindi un taglio di 40€.

Sony non ha fornito motivazioni specifiche per queste manovra, affermando di averle rese operative in virtù dei «contesti economici difficili» che attualmente stiamo vivendo – ma, come dicevamo, la misura non va a intaccare il mercato nordamericano, forse per un diverso rapporto di costo/beneficio per le vendite delle console, rispetto a quello che abbiamo in Europa e negli altri mercati colpiti dai nuovi prezzi.

C'è anche un altro aspetto di cui tenere conto: facendo salire il prezzo di PS5 Digital e contemporaneamente tagliando quello del lettore acquistabile a parte, forse Sony vuole anche rimettere al centro dell'attenzione PS5 Pro.

In questo modo, seppur significativa, la distanza di prezzo con il modello Digital liscio si riduce (799,99€ contro 499,99€, con Pro che però si trova anche a prezzi più bassi rispetto al listino presso alcuni rivenditori) e si riduce a sua volta il costo di entrata del modello Pro per chi vuole comprare anche il lettore per i giochi fisici: la spesa complessiva, in pratica, rispetto a prima sarà inferiore di 40€ (799,99€ di console + 79,99€ di lettore, contro il +119,99€ precedentemente richiesto).

Sarà interessante vedere quale sarà la reazione del mercato: per ora, dando un'occhiata su Amazon, PS5 Slim in bundle con Astro Bot risulta la più venduta, probabilmente perché i consumatori la stanno acquistando prima che i prezzi vengano aggiornati secondo le nuove politiche.

Intanto, lo chiediamo a voi: come avete inquadrato questo nuovo rincaro per il mondo di PS5? Ci sta, nel contesto economico globale, o pensate sia fuori dal mondo e magari una manovra per fare più strada a PS5 Pro?

Fatecelo sapere nel sondaggio e, se vi va di discuterne, nei commenti.