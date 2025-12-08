SpazioGames ha dato ufficialmente il via a un nuovo sondaggio dedicato ai lettori: chi si aggiudicherà, secondo voi, il titolo di Game of the Year ai The Game Awards 2025? L’appuntamento con la cerimonia è fissato per la notte tra l'11 e il 12 dicembre 2025, ma la discussione è già entrata nel vivo grazie a una selezione di candidati che promette di rendere la corsa al premio più combattuta che mai.

La giuria dei TGA 2025 ha infatti nominato sei titoli per la categoria regina. A contendersi la vittoria troviamo Clair Obscur: Expedition 33, l’action RPG francese che ha sorpreso critica e pubblico con la sua estetica pittorica e un sistema di combattimento ibrido particolarmente ispirato. Accanto a lui c’è Death Stranding 2: On the Beach, l’ambizioso nuovo capitolo della saga di Hideo Kojima, già al centro di un acceso dibattito tra chi lo considera un capolavoro visionario e chi invece lo percepisce come un’opera divisiva ma comunque impossibile da ignorare.

Tra i nominati spicca poi Donkey Kong Bananza, il grande ritorno dell’iconica mascotte Nintendo con un’avventura che ha saputo reinventare la formula classica senza tradirne l’identità. A completare la lista si aggiunge Hades II, sequel dell’acclamato roguelike di Supergiant Games, già considerato da molti come uno dei candidati naturali al premio nonostante la concorrenza serrata.

Non poteva mancare Hollow Knight: Silksong, il titolo che i fan hanno atteso per anni e che, una volta arrivato, ha confermato buona parte delle altissime aspettative. Infine, Kingdom Come: Deliverance II porta avanti la sua visione di realismo storico e gameplay ruvido, conquistando una nuova fetta di appassionati grazie a un mondo credibile e narrativamente ricco.

Le preferenze della community sono da sempre uno degli aspetti più vivaci del periodo che precede i The Game Awards, e quest’anno SpazioGames vuole raccogliere il vostro parere con un sondaggio dedicato. Sarete voi a dirci quale titolo, tra i sei candidati, merita davvero il trono di gioco dell’anno.

Il sondaggio è già disponibile sulle nostre pagine e rimarrà aperto fino alla vigilia dell’evento. Chi, secondo voi, porterà a casa il GOTY 2025?