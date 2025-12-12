Abbiamo lanciato un nuovo sondaggio dedicato ai nostri lettori per raccogliere le loro impressioni sui risultati dei The Game Awards 2025, la cerimonia che ogni anno celebra i migliori giochi dell’anno nel mondo.

Dopo l’assegnazione dei premi, con Clair Obscur: Expedition 33 trionfante in più categorie principali, incluso il GOTY, invitiamo la community a esprimere il proprio giudizio: siete soddisfatti dei vincitori?

L’edizione 2025 dei The Game Awards ha incoronato diversi titoli, ma non tutti i premiati hanno riscosso lo stesso consenso tra giocatori e critica. Il trionfo di Clair Obscur: Expedition 33, in particolare, sta scatenando dibattiti in rete e nelle community di appassionati, con opinioni contrastanti tra chi lo considera un capolavoro assoluto e chi avrebbe preferito vedere riconoscimenti diversi o più distribuiti.

Prodotto in caricamento

Il sondaggio, ospitato poco sotto, vi chiede di valutare in maniera semplice e immediata la loro soddisfazione rispetto alla lista dei vincitori dei premi più ambiti dell’anno. L’obiettivo è tracciare un quadro della percezione collettiva dei premi, andando oltre i dati ufficiali e dando voce ai giocatori che seguono con passione l’industria videoludica.

La partecipazione è aperta a tutti i visitatori del sito e non richiede registrazione: basta un click per prendere parte alla discussione. I risultati del sondaggio, una volta raccolti, saranno condivisi con la community e potrebbero servire da base per approfondimenti futuri. Insomma, fatevi sotto!

Vi ricordo in ogni caso che nel mio recente SpazioGames Original vi ho spiegato perché la vittoria di Clair Obscur ai TGA era abbastanza scontata.

Ma non solo: nel nostro recap potrete trovare tutto ciò che vi siete persi durante la nottata dei TGA, con un’attenzione maniacale a ogni trailer, così da recuperare davvero tutti, ma proprio tutti, gli annunci, le sorprese e i momenti salienti della cerimonia senza perdervi nulla.