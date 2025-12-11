Il nostro sondaggio dedicato ai The Game Awards 2025 si è ufficialmente concluso e i lettori di SpazioGames hanno parlato con una chiarezza che lascia davvero poco spazio ai dubbi. Tra i sei candidati in lizza per il prestigioso Game of the Year, uno solo ha dominato dall’inizio alla fine, trasformando la votazione in un vero e proprio plebiscito.

Clair Obscur: Expedition 33 ha raccolto un impressionante 79% delle preferenze, confermandosi il titolo più atteso e più amato dalla nostra community in vista dello show di Geoff Keighley. Un risultato schiacciante, che riflette l’enorme curiosità generata dal progetto e la sua forte presenza mediatica negli ultimi mesi.

Molto distanti tutti gli altri concorrenti. Death Stranding 2: On The Beach si ferma al 5%, mentre il coloratissimo Donkey Kong Bananza totalizza un modesto 3%. Numeri ancora più bassi per Hades II, che raccoglie soltanto l’1% dei voti, mostrando come la community di SpazioGames abbia preferito concentrarsi su produzioni completamente nuove piuttosto che su sequel di franchise già affermati.

Risultato più solido, invece, per Hollow Knight: Silksong che, nonostante un’attesa ormai leggendaria, conquista comunque il 7% delle preferenze. Kingdom Come: Deliverance II si attesta infine al 6%, mantenendo una piccola ma appassionata fetta di sostenitori.

In totale, il sondaggio ha raccolto 816 voti, una partecipazione che conferma quanto l’evento di questa notte sia sentito dalla nostra community.

Ora non resta che attendere i risultati ufficiali dei The Game Awards 2025 per scoprire se anche la giuria internazionale sarà in sintonia con i lettori di SpazioGames o se, al contrario, la serata ci riserverà sorprese inaspettate.

La diretta si terrà stanotte a partire dalle ore 1:30: se volete sapere dove guardarla cliccate qui. Se non riuscirete a seguire l’evento in diretta, niente paura: sulle pagine di SpazioGames.it troverete un riepilogo completo con tutti gli annunci, i trailer e le sorprese più rilevanti.