Smart TV Samsung QLED 4K da 75 con uno sconto di 2500€! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il smart TV Samsung QLED 4K QE75QN95B, che potete acquistare a soli 1.999,99€ invece dei soliti 4.499,99€ di listino, con un risparmio reale di 2.500€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a un prezzo scontato!

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE75QN95B, grazie al suo splendido pannello Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 4K, vi garantisce una qualità di visione ottimale.

Una delle caratteristiche distintive della smart TV Samsung Neo QLED 4K QE75QN95B è la tecnologia Mini LED, un autentico passo avanti nel campo della retroilluminazione. Grazie ad una densità di LED superiore rispetto ai tradizionali televisori QLED, i Mini LED offrono una precisione di retroilluminazione senza precedenti, regalando neri più profondi e un contrasto ottimizzato.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE75QN95B non si limita a stupire con i suoi colori e contrasti: grazie a diverse tecnologie di miglioramento dell'immagine, come il Quantum HDR 2000, offre un range dinamico elevato, capace di riprodurre anche le sfumature più sottili di luce e ombra. Inoltre, grazie all'AI Upscaling, le immagini a risoluzione più bassa vengono migliorate dall'intelligenza artificiale, per una qualità sempre ottima, indipendentemente dalla fonte.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE75QN95B è anche un vero centro di intrattenimento: il sistema operativo Tizen, infatti, offre accesso a una vasta gamma di app di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre, rendendo la TV un hub per i tuoi film, le tue serie TV e i tuoi eventi sportivi preferiti.

