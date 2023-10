Smart TV LG 65" 4K a un prezzo super! 37% di sconto!

Siete alla ricerca di una nuova smart TV per il vostro salotto? LG 65UR80006LJ, conosciuta per le sue prestazioni eccezionali e l'immagine cristallina, è ora disponibile su Amazon a un prezzo che difficilmente si potrà rivedere in futuro. Originariamente proposta al prezzo consigliato di 949€, ora la potete portare a casa per soli 599,90€, con uno sconto strepitoso del 37%.

LG 65UR80006LJ, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG 65UR80006LJ rappresenta un'eccellente scelta per coloro che desiderano vivere un'esperienza di visione immersiva senza compromessi. Con un display di 65 pollici, è ideale per gli amanti del cinema che vogliono ricreare il fascino della sala cinematografica direttamente nel comfort della propria casa.

Grazie alle avanzate funzionalità smart, questa TV è perfetta anche per chi vuole avere a portata di mano una varietà di app di streaming e servizi online, rendendo superfluo l'acquisto di dispositivi esterni. Inoltre, per chi apprezza la qualità visiva, la risoluzione e la nitidezza delle immagini offerte da LG sono insuperabili, rendendola una scelta prediletta per gli entusiasti dell'alta definizione.

LG 65UR80006LJ aveva un prezzo consigliato di 949€, ma ora stiamo assistendo a una riduzione di prezzo che non potete davvero permettervi di perdere. Infatti, sorprendentemente, il prezzo è calato allo stesso livello del Prime Day, Agire ora è cruciale, poiché le variazioni di prezzo possono essere imprevedibili e non vorreste rischiare di vedere il prezzo risalire in un batter d'occhio.

