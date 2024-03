Sleight of Hand arriva al day-one su Game Pass ed è da tenere d'occhio

Sono diversi i videogiochi che abbiamo scoperto in settimana durante l'evento Xbox Partner Preview: tra questi, uno particolarmente interessante è senz'altro Sleight of Hand, la nuova opera firmata da Joshua Boggs (già autore dell'apprezzato FRAMED), ora alla guida del team RiffRaff Games.

Presentato con un primo trailer che ne ha annunciato l'arrivo su Game Pass dal day-one, il gioco mescolerà un'atmosfera noir e stealth a delle meccaniche da gioco di carte in terza persona, mettendovi nei panni di... Lady Luck, lady fortuna.

Nel trailer, gli amanti della serie Metal Gear si saranno di sicuro accorti che a darle la voce sarà Debi Mae West, la doppiatrice di Meryl Silverburgh che venne premiata nel 2008 per l'interpretazione dell'anno in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Nelle vesti di Lady Luck, che in passato era una investigatrice privata, dovremo svelare segreti occulti servendoci di incantesimi e affidando il nostro destino al deck che saremo in grado di costruire.

Gli sviluppatori promettono che potremo personalizzare completamente il deck, scoprendo così sentieri per svelare i segreti di cui siamo a caccia:

«Pesca una carta e metti alla prova la fortuna della tua pescata nei panni di Lady Luck (che avrà la voce di Debi Mae West, Meryl Silverburgh in Metal Gear Solid), una ex investigatrice privata che che si tuffa nell'occulto per scoprire i segreti del suo ex Coven. Lancia degli incantesimi a base di fumo con un deck maledetto, che possono andare dallo sparire dalla vista all'intrecciare i destini dei nemici tramite delle maledizioni. Sblocca abilità occulte per personalizzare il deck per ogni scenario completo, scopri i percorsi segreti e interroga i vecchi nemici di Lady Luck».

La descrizione mi fa pensare un po' ai poteri di Corvo nella saga Dishonored, con la protagonista che per rimanere nell'ombra potrà sfruttare poteri soprannaturali.

Comunque, la buona notizia è che, anche se il gioco arriverà solo nel corso del 2025 su Xbox Series X, S e PC, sbarcherà su Game Pass fin dal suo day-one (potete abbonarvi su Instant Gaming), permettendo quindi agli abbonati di... fare il loro gioco, una carta alla volta.

Vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli sui giochi svelati durante Xbox Partner Preview nel nostro articolo di riepilogo.

