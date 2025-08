Tra le innumerevoli trasformazioni che The Elder Scrolls V: Skyrim ha subito in oltre un decennio di vita, poche riescono a risultare tanto sorprendenti (e quasi dissonanti) quanto SkyPal, una nuova mod realizzata dal modder kuroishitam che introduce meccaniche Pokémon-like all’interno del mondo di gioco creato da Bethesda.

Sì, avete letto bene: Skyrim (che trovate su Amazon), con i suoi draghi, i suoi Thu’um e le sue trame nordiche, si apre ora alla possibilità di diventare un Beastmaster, di catturare mostri e custodirli in versioni fantasy delle celebri Poké Ball.

L’idea alla base è tanto folle quanto affascinante. SkyPal (scaricabile gratis qui) permette ai giocatori di catturare le creature ostili del mondo di Skyrim usando una sfera magica chiamata Skysphere, che funziona in maniera simile alle Poké Ball.

Ma non basta lanciarla: prima, il mostro va indebolito, e anche questo dettaglio ricalca fedelmente il gameplay della serie Nintendo.

Ogni creatura ha un livello di salute massimo, e più rara o potente è, più dovremo impegnarci per portarla alla soglia di cattura.

In altre parole, l’approccio casuale tipico delle battaglie di Skyrim si trasforma qui in una danza più metodica, in cui il tempismo e la strategia contano quanto la forza bruta.

Una volta catturata, la creatura può essere evocata in combattimento lanciando la Skysphere o utilizzandola direttamente come incantamento su un nemico. In entrambi i casi, il mostro agisce come alleato leale, attaccando qualsiasi NPC ostile e ignorando del tutto i personaggi neutrali o amichevoli.

Il mostro, inoltre, cresce di livello insieme al giocatore, e alcune creature sono persino in grado di evolversi, diventando versioni più potenti di sé stesse, proprio come i celebri mostriciattoli tascabili a cui questa mod rende omaggio.

Ma SkyPal non è una mod pensata per l’utente pigro o occasionale. Per funzionare ha bisogno di una complessa rete di mod ausiliarie, come il sistema “Grab and Throw” del modder powerofthree, che permette di lanciare materialmente le Skysphere come fossero bombe magiche.

Insomma, Skyrim diventa un parco giochi in cui la serietà dei Thu’um si intreccia con la leggerezza della collezione compulsiva, in cui il gelo di Windhelm convive con l’entusiasmo da fan sfegatato che sogna da sempre un “Pokémon dark fantasy”.

È, a suo modo, una dichiarazione d’amore verso il gioco e alla libertà creativa dei suoi appassionati. Come del resto ha già dimostrato il recente e enorme DLC dei fan.