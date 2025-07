Una nuova mod di alto livello ha appena fatto il suo debutto su Skyrim Special Edition, e gli appassionati di avventure profonde farebbero bene a prenderne nota.

Si tratta di Call Of The Deep, una corposa espansione creata da arminZX12, che offre un’esperienza narrativa completa per il gioco (che trovate su Amazon), interamente doppiata e arricchita da contenuti originali degni di un DLC ufficiale.

Questa mod introduce una nuova linea narrativa ambientata negli abissi del Sea of Ghosts, tra antiche rovine Dwemer, creature abissali e segreti sommersi.

Il tutto ha inizio quando si entra in una delle città del gioco: un corriere recapiterà una lettera da parte di Calcelmo, che vi chiederà di indagare sulla scomparsa di un suo collega partito alla ricerca della leggendaria città sommersa di R’lyend.

Da quel momento comincia un’avventura che vi porterà a esplorare ambienti sottomarini ricchi di trappole mortali, enigmi ambientali e combattimenti contro boss unici.

Call Of The Deep non si limita alla componente narrativa: introduce anche nuove armi, incantesimi, nemici, e persino un follower personalizzato che vi accompagnerà lungo il viaggio.

E per chi ama le atmosfere marine, la mod offre una splendida casa subacquea dove rifugiarsi tra una missione e l’altra, completa di stanze decorate, collezionabili e ambienti esplorabili.

Uno degli aspetti più interessanti è che la trama offre due finali alternativi, sbloccabili in base alle scelte effettuate durante l’avventura, incentivando così la rigiocabilità. Il doppiaggio completo e l’attenzione ai dettagli rendono questa mod una delle più immersive attualmente disponibili per la versione Special Edition di Skyrim.

Puoi scaricare subito la mod da Nexus Mods qui o visionare il video dimostrativo pubblicato dall’autore per vederla in azione. Se sei in cerca di una nuova avventura da vivere nel mondo di Skyrim, Call Of The Deep è senza dubbio un’esperienza da non perdere.

