Skyrim, i fan hanno qualcosa da ridire sul gioco

Mentre molti vorrebbero che Bethesda mostrasse l'atteso The Elder Scrolls 6, i fan di Skyrim non sembrano voler smettere di parlare del loro gioco preferito.

Considerato uno dei titoli open world più coinvolgenti di tutti i tempi, il quinto capitolo della serie fantasy (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) continua a essere un fulgido esempio di longevità, visto che ad oggi non c'è alcun segno che la sua popolarità possa diminuire a breve.

Oltre al fatto che gli sviluppatori ripropongono il gioco a ogni nuova generazione, per non parlare delle innumerevoli mod che vengono rilasciate con costanza dalla community (come quella legata a ChatGPT), sono i giocatori stessi a mantenere il titolo sotto i riflettori.

I fan di Skyrim amano dibattere sugli argomenti più disparati, che si tratti anche solo di discutere su quale città del gioco sia la migliore.

Ora, come riportato da GameRant, l'utente Reddit "withintheworld" ha chiesto ai fan di Skyrim quale sia la loro opinione più controversa su tutto ciò che riguarda il gioco.

La discussione inizia con chi dice di ritenere che qualsiasi discorso sulla razza migliore da giocare sia futile, mentre altri ritengono che Miraak - antagonista principale dell'espansione Dragonborn - meritasse di più.

Anche il ben noto e odiato Nazeem fa la sua comparsa tra i commenti, mentre un altro fan afferma di non uccidere i Redguard (razza umana di Tamriel orginaria del territorio desertico dell'Hammerfell) per partito preso.

C'è anche chi afferma di "adorare" Belethor, mercante di Whiterun nonché uno dei PNG più detestabili di tutto Skyrim.

Parlando del gioco come prodotto vero e proprio, invece, un fan critica apertamente il fatto che, secondo lui, il 90% della trama è un riempitivo.

Sono discussioni come questa che fanno sì che Skyrim continui ad andare forte ancora oggi, anche se alcuni vorrebbero passare al prossimo capitolo.

Restando in tema, una recente mod per The Elder Scrolls V apporta alcuni miglioramenti al vampirismo, includendo contenuti tagliati dal gioco originale.

Ma non solo: vi ricordiamo anche Skyblivion, una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando il motore grafico e gli assets di Skyrim.