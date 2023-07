Six Days in Fallujah in sconto su Instant Gaming! -26%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Six Days In Fallujah a soli 28,99€, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di oltre 10€ rispetto ai 39€ usuali di listino.

Six Days in Fallujah è un intenso sparatutto tattico in prima persona, sviluppato con il contributo di oltre 100 veterani che hanno vissuto la seconda battaglia di Fallujah. Il gioco offre un'esperienza di gioco profondamente realistica, immergendo il giocatore in scenari basati su eventi realmente accaduti, in cui la sopravvivenza richiede l'uso di tattiche autentiche.

È fondamentale in Six Days in Fallujah collaborare strettamente con i compagni di squadra per sopravvivere, proprio come in un vero combattimento. Il titolo è progettato per un'esperienza cooperativa di quattro giocatori, dove la coordinazione e le abilità individuali sono essenziali. L'intelligenza artificiale dei nemici utilizza tattiche letali reali, rendendo l'esperienza di gioco ancor più intensa.

Six Days in Fallujah si distingue per la sua generazione procedurale di scenari di gioco: ad ogni nuova missione, gli edifici, le posizioni dei nemici e le minacce emergenti cambiano, rendendo ogni partita unica e imprevedibile. Inoltre, l'intelligenza artificiale dei nemici è in grado di muoversi liberamente sul campo di battaglia e ideare strategie contro il giocatore.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.