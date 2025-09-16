Hollow Knight: Silksong è finalmente arrivato dopo anni di sviluppo e attesa snervante, e come previsto Team Cherry ha consegnato un gioco curatissimo, pieno di amore per il dettaglio e rispettoso dell’eredità del primo capitolo. Eppure, anche nelle opere più raffinate, qualche piccola imperfezione riesce a scivolare oltre la fase di controllo qualità – ed è proprio quello che è successo qui.

Negli ultimi giorni, un utente di Reddit conosciuto come SooperWooper7044 ha condiviso sul subreddit di Silksong una scoperta che ha fatto sorridere tutta la community: durante una delle rare cutscene del gioco, in cui Hornet si lega a una sedia all’interno di una piccola camera che inizia a crollare sotto la pressione, si intravede per un attimo un cursore del mouse comparire nella parte alta dello schermo.

Un istante fugace, ma sufficiente per essere catturato in uno screenshot diventato virale e successivamente confermato anche in un video su YouTube, dove l’errore si può vedere esattamente al minuto 3:42 di una compilation di cutscene pubblicata dal creator Sirloin.

L’episodio è talmente marginale da non avere alcun impatto sull’esperienza di gioco, ma ha colpito i fan per il suo lato involontariamente comico. Vedere un piccolo elemento “da sviluppatore” sfuggire al polish finale quasi umanizza Team Cherry, uno studio che negli anni si è costruito una reputazione da perfezionista maniacale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

E c’è chi ha già trasformato l’errore in un meme, scherzando sul fatto che il cursore sia ora parte ufficiale della lore di Hollow Knight e che abbia un qualche potere misterioso all’interno del regno di Pharloom.

È probabile che il bug venga corretto con una patch futura, ma per il momento la community sembra apprezzare questa piccola “sbavatura” come un momento di leggerezza in un’opera altrimenti impeccabile. Per molti giocatori, il cursore del mouse è già entrato nel mito, e qualcuno suggerisce che Team Cherry dovrebbe addirittura lasciarlo lì come easter egg ufficiale. Chissà, magari un giorno diventerà davvero un personaggio segreto.