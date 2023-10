Silent Hill Ascension arriverà su PS5 e PS4 tramite PlayStation Plus

Silent Hill Ascension è uno dei tanti progetti dedicati alla saga di Konami che arriveranno nei prossimi tempi, una serie interattiva in cui i giocatori dovranno scegliere il proprio destino, che sarà "giocabile" anche su PS5 e PS4 tramite l'app Sony Pictures Core.

L'applicazione è uno dei nuovi bonus di PlayStation Plus, l'abbonamento per gli utenti PlayStation che da oggi vi permette di vedere alcuni film gratis.

Come annunciato qualche giorno fa, gli abbonati a PlayStation Plus Premium avranno accesso ad un catalogo con più di 100 film tramite l’app di Sony Pictures Core per lo streaming on demand dalla libreria Sony Pictures. Il catalogo, che sarà privo di pubblicità e aggiornato periodicamente, offrirà pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation.

Nella stessa app sarà possibile vedere anche Silent Hill Ascension, come riporta IGN US.

La serie in streaming interattiva di Genvid avrà episodi settimanali su PlayStation 5, PlayStation 4, l'app Bravia Core per televisori Bravia e l'app Xperia su smartphone Xperia selezionati come parte di un accordo con Sony Pictures Entertainment. I possessori di PlayStation possono guardare gli episodi tramite l'app Sony Pictures Core.

La premiere di Silent Hill Ascension è fissata per le 3:00 italiane del 31 ottobre (come già annunciato qualche tempo fa) sull'app mobile o sul sito ufficiale di Ascension. «Il pubblico sarà condotto in un viaggio interattivo e sconvolgente mentre segue le vite complesse di due famiglie in pericolo, legate da visioni inquietanti e mostruosità terrificanti che li perseguitano sull’orlo della dannazione», dichiara la produzione in attesa della prima puntata.

Firmato da Genvid, l'esperienza promette di farci affrontare insieme «il trauma». «Non c’è tasto reset, le decisioni significano vita o morte nella storia, e valgono per sempre» assicurano gli autori.

Le altre esperienze più classiche come Silent Hill 2 Remake, invece devono ancora farsi vedere.