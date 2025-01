Sì, PlayStation è la console più utilizzata per visitare "quel" sito

È quel periodo dell'anno in cui le piattaforme ci restituiscono un resoconto dettagliato (e a volte illuminante) dei dati raccolti durante i mesi passati. Tra questi, Pornhub si distingue per un'analisi che unisce curiosità e comicità involontaria: quali console vengono utilizzate di più per accedere ai suoi contenuti?

Secondo il report (via Push Square), gli utenti di PS5, PS4 e, incredibilmente, anche di PS Vita rappresentano il 95% del traffico proveniente da console sul noto sito per adulti nel 2024.

In particolare, PS5 registra un aumento del 49% rispetto al 2023, segno di una crescita dell'utenza su questa console di nuova generazione.

PS4, invece, segna una flessione del 16%, confermando il fisiologico calo di utilizzo man mano che gli utenti migrano verso PS5.

E PS Vita? È un piccolo mistero. Un singolo utente eroico (o nostalgico) sembra mantenere viva la piattaforma, anche in contesti che nessuno si sarebbe immaginato.

E gli utenti Xbox? Qui il dato sorprende ancora di più: il traffico proveniente dalle console Microsoft è crollato di un impressionante 70% rispetto all’anno precedente.

Il report offre anche un grafico dettagliato che, preso senza contesto, è esilarante. Le percentuali sembrano raccontare storie incredibili: chi è la misteriosa figura che continua a usare PS Vita per navigare? Perché gli utenti Xbox si sono allontanati così drasticamente?

Questi dati, pur con un evidente lato ironico, raccontano molto sulle abitudini degli utenti e sul loro rapporto con la tecnologia, visto che PS Vita (ancora avvistabile su Amazon) continua a essere un oggetto di culto per pochi appassionati, tanto da comparire persino in statistiche improbabili come questa.

Ma al di là delle risate, questa analisi ci ricorda anche quanto la tecnologia sia ormai integrata nella nostra quotidianità, al punto che persino una console da gioco può diventare uno strumento per accedere a contenuti per adulti.

In un mondo che evolve così rapidamente (forse anche troppo, secondo me), non ci resta che chiederci: cosa ci diranno i dati del prossimo anno?