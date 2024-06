Shadow of the Erdtree, c'è un modo più rapido per sbloccare le sorgenti spirituali sigillate

L'oscuro mondo di Shadow of the Erdtree ovviamente nasconde ogni tipo di segreto di curiosità e, altrettanto ovviamente, i giocatori che provengono da Elden Ring stanno cominciando ad esplorarli e, tra questi, c'è un segreto che riguarda le sorgenti spirituali sigillate.

Nella nuova mappa, infatti, ci sono alcune sorgenti in cui i Senzaluce possono saltare a cavallo di Torrente ma, in questo caso, devono essere prima sbloccate.

Advertisement

Normalmente bisogna trovare una pila di sassi nelle vicinanze e infrangerla (come viene spiegato in una nota trovata nel mondo dell'ombra) ma, con un trucchetto che proviene direttamente dall'avventura iniziale di Elden Ring, si possono sbloccare molto più facilmente.

Sì, anche stavolta i ceppi di Margit tornano utili.

Come potete vedere nella breve clip qui sotto, infatti, i ceppi possono essere usati per rompere direttamente il sigilli delle sorgenti spirituali senza andare a cercare la pila di pietre di cui sopra:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le persone stanno lasciando persino degli indizi nel gioco, per guidare i giocatori verso questa soluzione in modo da non dover correre in giro alla ricerca di un mucchietto di macerie da rompere.

Vi raccomandiamo, quindi, di recuperare i ceppi di Margit dall'Interregno nel caso non l'abbiate fatto nella vostra avventura, così potrete sbloccare più facilmente le sorgenti.

Non sappiamo se il funzionamento dei ceppi in questo caso sia un errore oppure una cosa voluta. Speriamo che, a differenza di quanto successo di recente, Shadow of the Erdtree non si aggiorni ulteriormente per eliminare questo utilizzo dei ceppi di Margit.

Nel frattempo Shadow of the Erdtree sta prevedibilmente prendendosi il suo posto nel mercato con una certa prepotenza. Il DLC ha subito venduto tantissimo (anche tramite Amazon) al punto da creare un vero e proprio record nei primi 5 giorni dall'uscita.

Un'espansione che ha anche consacrato, nuovamente, l'eroe Let Me Solo Her, che ora ha un nuovo avversario.