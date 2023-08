Shadow of the Colossus ha le migliori boss fight di sempre, i fan sono d'accordo

Dopo ICO, PS2 ricevette un altro capolavoro dagli stessi autori, nonché un gioco ancora oggi molto importante: stiamo parlando di Shadow of the Colossus.

Uscito nel 2005 (o nel 2006, a seconda della regione) e disponibile anche nel remake di Bluepoint Games, sviluppato da Team Ico e Japan Studio, Shadow of the Colossus (che trovate anche su Amazon) è diventato in breve tempo un classico.

Successore spirituale di ICO, questa leggendaria avventura d'azione narra la storia commovente (e dolorosa) di un giovane conosciuto come "Wander" che cerca disperatamente di resuscitare una ragazza di nome Mono.

Per poter esaudire il suo desiderio, Wander deve intraprendere una missione per rintracciare e uccidere i mitici colossi in una terra proibita viaggiando a cavallo, azione che all'epoca ricordava non poco il rapporto tra Link ed Epona in The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Shadow of the Colossus richiedeva di abbattere 16 colossi, uno più memorabile dell'altro, e i fan su Reddit hanno discusso le loro battaglie con i boss preferite (via GamingBible).

«Qual è la migliore boss fight che avete combattuto in un gioco?», ha chiesto il Redditor God954.

«Non solo un boss, ma l'intero gioco: Shadow of the Colossus», ha risposto Modern_chemistry. «Capire come sconfiggere questo colosso è stato immensamente soddisfacente. Che gioco meraviglioso», scrive PK_Thundah.

«L'impeto del vento e l'euforia pura quando ci si aggrappa per la prima volta all'ala [in riferimento a un colosso specifico, ndR] mi fa venire la pelle d'oca solo a pensarci», ha scritto studentewhoworries.

«Non dimenticherò mai di aver giocato a questo gioco per la prima volta... di essere salito a cavallo, di aver trovato il primo colosso, di aver capito come funziona tutto», ha aggiunto Modern_chemistry. «È stato davvero un videogioco che mi ha cambiato la vita, e il primo che mi ha fatto apprezzare davvero i videogiochi come arte».

Altre menzioni degne di nota includono Snake contro Ocelot da Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e anche la battaglia contro Mr Freeze di Batman: Arkham City, senza contare lo Slave Knight Gael e il Nameless King di Dark Souls 3 e il Rat King di The Last of Us Part II.

Se volete saperne di più sul gioco, tempo fa abbiamo analizzato Wander e la sua crociata contro i Colossi, per scoprirne i riferimenti culturali e non solo.

Infine se volete saperne di più sull'ultimo gioco di Fumito Ueda, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Last Guardian.