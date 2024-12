Sekiro diventa next-gen grazie a una nuova mod

Sekiro è uno dei titoli di FromSoftware rimasto nel cuore dei fan e, almeno quelli che lo giocano su PC, avranno almeno un'altra occasione per rigiocarlo grazie a una nuova mod che lo rende praticamente un titolo next-gen.

Il modder GPUnity ha pubblicato una nuova mod per Sekiro: Shadows Die Twice, progettata per migliorare significativamente l’aspetto grafico del celebre gioco di FromSoftware.

Questa modifica introduce una serie di aggiornamenti che affinano ombre, effetti volumetrici, motion blur e distanza visiva, offrendo un’esperienza visiva più raffinata e immersiva.

Tra i cambiamenti più evidenti, la mod raddoppia o triplica alcune caratteristiche grafiche:

Distanza visiva: espansa fino a tre volte rispetto alla versione originale, riducendo i fastidiosi pop-in.

Qualità delle ombre: migliorata di quattro volte, eliminando quelle sgranate in primo piano.

Effetti volumetrici: raddoppiati, per un’atmosfera più intensa e realistica.

Motion blur: il campionamento è stato triplicato, garantendo una maggiore fluidità delle animazioni.

Tutte queste migliorie si combinano per ridurre drasticamente i difetti grafici della versione base, come le ombre a bassa risoluzione o il caricamento tardivo di elementi visivi. Una situazione data dal suo essere un gioco di una generazione fa e che, grazie a questa nuova mod, potete rinfrescare un po'.

La mod è già disponibile per il download a questo indirizzo e viene accompagnata da un video comparativo che evidenzia i progressi ottenuti.

Sekiro: Shadows Die Twice, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Activision nel 2019, è un action-adventure che ha lasciato un segno profondo nel panorama videoludico (lo trovate su Amazon). Diretto da Hidetaka Miyazaki, il gioco si distingue per la sua ambientazione unica, ispirata al Giappone del periodo Sengoku, e per un gameplay che ridefinisce il concetto di sfida.

Tanto che sono state molte le produzioni che si sono ispirate a esso, come l'ottimo Nine Sols che ne rielabora i concetti in chiave 2D e che potrete acquistare anche in versione fisica.