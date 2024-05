SEGA svela Sonic Rumble: sembra "carino" quanto tremendo

SEGA sembra intenzionata a puntare sempre di più sulla sua velocissima punta di diamante, perché giusto qualche ora fa è stato mostrato Sonic Rumble, un nuovo spin-off della saga di Sonic che arriverà su mobile.

Questo titolo era già emerso qualche tempo fa con un altro nome, Sonic Toys Party, un videogioco multiplayer con Sonic e i suo amici che ci aveva ricordato decisamente qualcosa.

Il titolo sembrava una sorta di clone di Fall Guys, il battle royale di qualche anno fa che ha creato una serie di cloni ed emuli di vario tipo, diventando anche un piccolo caso mediatico con tanto di gadget pubblicati nel tempo (li trovate su Amazon).

Con questo primo reveal ufficiale è stata confermata l'esistenza del titolo che ci lascia con sensazioni miste, per così dire.

L'identità visiva di Sonic Rumble è molto carina e "rotonda", come potete vedere dalla landing page in cui è già possibile registrarsi per l'open beta, ma il gameplay e l'impatto generale non sembra granché.

Lo potete constatare con il trailer di annuncio:

Sonic Rumble propone una formula già vista, ovvero un "veloce battle royale mobile" per 32 persone, mabientata in un allegro mondo di giocattoli creato dal Dr. Eggman. Si potràò giocare ovviamente nei panni di alcuni dei più noti personaggi della saga di Sonic the Hedgehog, con completi di personalizzazione per creare il proprio avatar perfetto.

Non si può essere esattamente entusiasti per questo progetto mobile, va detto.

Sonic Rumble uscirà ufficialmente il prossimo inverno mentre, come detto, potete già registrarvi per un primo beta test che verrà messo online dal 24 al 26 maggio.

Speriamo di essere smentiti e che il titolo si riveli un piacevole divertimento per il mercato mobile, in ogni caso.

Nel frattempo i fan di Sonic potranno comunque godersi qualcosa di molto bello quest'anno: il terzo film al cinema, che pescherà a piene mani da Sonic Adventure 2.