SEGA svela per sbaglio un nuovo Sonic, ed è quasi un clone

Non ci sono state indiscrezioni reali su un nuovo Sonic prodotto da SEGA negli ultimi tempi, mentre un leak emerso nelle ultime ore ci mostra un nuovo episodio della saga videoludica del porcospino, ed è un gioco decisamente particolare.

Come riporta Kotaku, infatti, è emerso online un fantomatico Sonic Toys Party, un videogioco multiplayer con Sonic e i suo amici che ci ricorda decisamente qualcosa.

SEGA ha rimosso ogni testimonianza video del titolo, ma ovviamente il filmato è stato replicato più volte ed è rimbalzato online.

Eccolo qui:

Se Sonic Toys Party vi ricorda Fall Guys siete decisamente sulla strada giusta, perché nel trailer vediamo una grande folla di diversi personaggi del franchise di Sonic controllati da altri giocatori online che corrono per livelli a tema con i tanti stage prodotti da SEGA negli anni per la saga.

Come in Fall Guys, l'obiettivo dei giocatori sarà rimanere gli ultimi sullo stage. Sonic Toys Party è un gioco mobile gratuito che arriverà questa estate e, in attesa di un annuncio ufficiale, questo è tutto quello che sappiamo.

Pur sembrando un esperimento carino bisogna dire che non ci aspettavamo un annuncio del genere, perché la speranza è sempre quella di vedere un nuovo episodio regolare della saga di Sonic. Non che i fan del porcospino se ne staranno con le mani in mano, quest'anno.

Quest'anno sarà il momento di vedere Sonic 3 al cinema, le cui riprese sono terminate da qualche giorno, con un cast che è andato a riempirsi sempre più con delle star di altissimo rilievo.

Per non parlare della nuova versione di un vecchio classico, ovvero Sonic x Shadow Generations, che tornerà in una veste rivista e corretta.

Per quanto riguarda i videogiochi regolari, invece, potete trovare su Amazon l'ottimo Sonic Superstars, su tutte le piattaforme e al miglior prezzo.