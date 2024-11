SEGA ha creato un vero videogioco di Sonic il Film 3

Sonic il Film 3 sta per arrivare nei cinema negli Stati Uniti e SEGA, per celebrare il lancio del film, ha creato un kit promozionale che trasforma il film nel videogioco da cui è tratto.

Non si tratta di un videogioco che si può acquistare normalmente, ma di un press kit che hanno ricevuto gli influencer e alcune testate internazionali, come riporta The Gamer.

Tuttavia è notevole come Paramount abbia costruito questo kit, perché include una vera e funzionante cartuccia per SEGA Genesis, da noi conosciuto come Mega Drive, un omaggio diretto al glorioso passato del porcospino blu insieme a tanti altri videogiochi che trovate su Amazon.

La cartuccia è inserita in un box personalizzato in perfetto stile anni '90, con l’artwork della versione live-action di Sonic. Il design della cartuccia stessa raffigura Sonic e Shadow, due dei protagonisti principali del prossimo film.

E, come anticipato, si tratta di una vera cartuccia funzionante e compatibile con un vero Mega Drive, nel caso ne possediate ancora uno in grado di avviarsi.

Come potete vedere nel video qui sopra, inserendo la cartuccia nella console i giocatori vengono accolti da ritratti pixelati dei personaggi del film, accompagnati da alcune battute di dialogo. Anche i poster promozionali del film in cui recita anche Keanu Reeves sono stati ridisegnati in pixel art, creando un’esperienza visiva coerente con l’era 16-bit.

Il minigioco della cartuccia promozionale è una piccola avventura, in cui Sonic corre per sfuggire a Shadow con uno stile semplice ma fedele ai classici titoli del franchise dell’epoca.

Ci sono anche dei trucchi come ogni giochi retro che si rispetto. Inserendo il classico cheat code di Sonic 3 si viene rimproverati dal porcospino blu che accusa il giocatore di aver barato.

Un vero colpo di classe per celebrare una saga videoludica importantissima, nonché lanciare un successo cinematografico che sembra avere già un sequel confermato.