Sedia gaming Oversteel Ultimet con uno sconto del 21%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle sedie gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo la sedia gaming Oversteel Ultimet, che attualmente potete portarvi a casa a soli 137,99€, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di quasi 37€.

Oversteel Ultimet è una sedia da gaming professionale che unisce comfort, ergonomia e funzionalità a un prezzo molto competitivo. Caratterizzata da un design ergonomico, la sedia si adatta alle curve naturali della schiena, offrendo un senso di massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

La sedia gaming Oversteel Ultimet è dotata di braccioli 2D regolabili, che possono essere ruotati su e giù per assicurare la migliore posizione durante il gioco. La sedia è anche regolabile in altezza e il suo schienale può essere reclinato fino a 180 gradi per garantire un maggiore comfort.

La sedia gaming Oversteel Ultimet può supportare fino a 120 kg grazie al suo pistone a gas di classe 3. In termini di dimensioni, la sedia ha un'altezza totale che varia da 125 a 131 centimetri, una lunghezza dello schienale di 82 centimetri e una larghezza dello schienale di 55,5 centimetri.

