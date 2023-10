Se siete a Lucca Comics & Games 2023 segnatevi questi appuntamenti a tema gaming

Da domani inizia Lucca Comics & Games 2023, la manifestazione toscana diventata ormai da qualche anno un gigantesco evento dedicato all'intera cultura pop, videogiochi inclusi ovviamente.

Oltre alla possibilità di provare alcuni dei titoli in uscita, tra cui Super Mario Bros. Wonder che trovate già su Amazon, gli appassionati di videogiochi avranno la possibilità di partecipare a tanti eventi ed esperienze molto particolari.

Advertisement

Già la sola presenza del leggendario Yu Suzuki, svelata qualche settimana fa, dona a Lucca Comics & Games 2023 una dimensione culturale notevole.

Cosa fare, quindi, a Lucca Comics & Games 2023 se amate i videogiochi? Iniziate a prendere nota.

L'hub centrale dedicato ai videogiochi sarà Villa Bottini, al centro di Lucca, area da cui idealmente si distenderanno tutte le direttrici della presenza del videogioco al festival.

Sarà infatti possibile attraversare la storia del videogioco, partendo dai classici Coin Up senza tempo, sino ad arrivare alla moderna realtà virtuale. Grazie alla collaborazione con Arcade Story, oltre ai cabinati originali che hanno divertito milioni di videogiocatori, sarà possibile entrare in una sala dedicata ai titoli di Yu Suzuki e della storica casa SEGA, giocando titoli come Hang On, Out Run, Space Harrier e altro ancora.

Il denso programma culturale si svolgerà nella sala R.E.C. tra incontri, panel, tavole rotonde e conferenze, a cui, tra gli altri, presenzieranno ospiti internazionali del calibro di Yu Suzuki, Rand Miller, Jean Luc Sala e Arnar Hrafn Gylfason.

Da Villa Bottini, cuore pulsante del videogioco a Lucca, il videogame si espanderà tra le vie della città dando vita a diverse aree tematiche.

Il Palatagliate diventerà il Riot Stadium, un'area presidiata da Riot Games, con i moltissimi contenuti del publisher americano che saranno concentrati in un’unica enorme struttura che offrirà ai visitatori moltissime attività, da tornei a cosplay contest, fino a incontri con la community e tanto altro ancora. Fulcro delle attività Riot di questa edizione saranno naturalmente le competizioni: Circuito Tormenta, alle Baolo Championship Series, passando per l’Off-season di LoL e VALORANT, saranno innumerevoli quindi le occasioni di supportare al meglio i tanti team presenti.

Piazza della Caserma è invece a tema arte e videogiochi, grazie a MediaWorld. Il “Gaming Village” sarà un Festival nel Festival, con un padiglione dedicato, a misura di gamer, saranno moltissimi i contenuti e gli eventi che vedranno alternarsi sul palco centrale artisti e influencer, esperti gaming per attività di coaching e molto altro.

Per quanto riguarda Baluardo Santa Croce, invece, Euronics organizzerà una Cyberpunk Area. Il padiglione metterà a disposizione del pubblico numerose aree tematiche: un gaming loft con postazioni gaming, un cosplay garage, un gaming café e uno shop nel quale trovare tutte le ultime novità tecnologiche e i prodotti in mostra.

A Casermetta San Paolino, invece, Plaion poterà in scena Sonic in tutta la sua bellezza. Il publisher offrirà a tutti i visitatori un percorso esperienziale nell’universo del porcospino blu più amato al mondo e, per celebrare il lancio dell’ultimo videogioco del franchise, Sonic Superstars, saranno disponibili anche postazioni di gioco per provarlo. All’ingresso della “Casa Sonic”, gli ospiti potranno ammirare la nuovissima collezione LEGO Sonic The Hedgehog, esarà presente, inoltre, una speciale area relax nella quale sarà allestito un mini-cinema che proietterà tutti i giorni “Sonic: Il film” e “Sonic 2: Il film”.

Poi la Palestra Ducale Maria Luisa, dove Bandai Namco porterà novità come Tekken 8 e Sand Land, e Piazza Bernardini che sarà presidiata da Nintendo con il già citato Super Mario Bros. Wonder e tutte le altre novità della Grande N.

Infine ultimo, assolutamente non per importanza, un incontro culturale molto interessante a tema gaming. Sabato 4 novembre alle 16:00 presso Villa Bottini, sarà presentata una ricerca realizzata da “Hearts & Science”, in partnership con Twitch, che evidenzia come i videogiochi siano diventati il nuovo modello di coinvolgimento sociale. All’interno del panel: Emanuele Giraldi (Managing Director di Hearts & Science), Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), Antonio Jodice (CEO di Magnet), Giorgio Calandrelli, noto come Pow3r, moderato da Valentina Camoni (Head of Strategy di FUSE).