Se per qualche motivo volete Alarmo, tra poco potrete acquistarla facilmente

Ricordate Nintendo Alarmo? Per un po' ci ha fatto discutere perché c'era chi vedeva in una sveglia interattiva da €99 la fine della Grande N.

Tuttavia la sveglia giocosa di Nintendo ha venduto tantissimo, nonostante fosse acquistabile solamente con un abbonamento Nintendo Switch Online attivo sul My Nintendo Store.

Per questo motivo Alarmo è rimasta irreperibile per un po', e Nintendo ha dovuto trovare un modo alternativo per vendere la sveglia e garantire a tutti le scorte necessarie. E ora è arrivato, come segnala Nintendo stessa in un comunicato stampa.

Nintendo ha infatti annunciato che Alarmo sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 marzo 2025, dopo il grande successo riscosso in questi mesi.

Questo significa che ora potrete acquistare Alarmo su Amazon, per esempio, senza abbonamenti o ulteriori complicazioni.

E in questo modo potrete monitorare i movimenti nel sonno e impostare un segnale orario personalizzato con questo assurdo device.

Il tutto mentre potrete scegliere il vostro risveglio perfetto tra 35 scene sonore tratte da celebri titoli come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure.

Alla peggio, Nintendo Alarmo diventa anche un oggetto da collezione di cui potervi vantare.

In questi mesi, per altro, Alarmo si è anche aggiornato con nuovi contenuti. Di recente è arrivato il set di suoni dedicati a Mario Kart 8 Deluxe per iniziare la giornata con il turbo, e in futuro arriveranno anche quelli di Animal Crossing: New Horizons.

E, se proprio volete, con Alarmo potete giocare anche a DOOM, ovviamente: ecco le prove.