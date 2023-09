Sconti sui giochi Konami, da Castlevania a Metal Gear Solid

Tempo di offerte targate Konami su Steam, grazie a una serie di giochi di un certo calibro messi in sconto sino al 90% sul prezzo originale.

Castlevania: Lords of Shadow, Contra, Zone of the Enders e molti altri sono infatti proposti a prezzo ribassato, in occasione dei saldi scelti dal publisher giapponese.

Ad esempio, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è offerto a soli 23,99 euro, così come Contra Rogue Corps è proposto a soli 3,99 euro.

Anche Silent Hill Homecoming è offerto a soli 3,59 euro, oltre a Castlevania Lords of Shadow 2 ad appena 4,49 euro.

Ma non solo: il Collections Bundle permette di mettere le mani su Castlevania Advanced Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection per 37,37 euro invece di 99,96 euro.

Da non sottovalutare neppure il Getsufumaden X TMNT Bundle, il quale permette di acquistare GetsuFumaDen: Undying Moon e la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection al costo di 33,13 euro invece di 64,98 euro.

Anche le prossime uscite di Konami, come la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono proposti a prezzo ribassato per quanto riguarda i preordini.

Insomma, si tratta in fin dei conti di una gran bella occasione per mettere mano ad alcune perle niente male. Se volete dare un'occhiata voi stessi a tutti i giochi in offerta, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Parlando ancora di giochi Konami, la versione PlayStation 4 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarà lanciata insieme alle versioni, ma solo in formato digitale.

Ma non solo: un portavoce di Konami ha ribadito che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater userà il doppiaggio originale, poiché non ci saranno cambi alla storia.