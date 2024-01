PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è l'ultimo open world del 2023

Oltre alle consuete promozioni ricche di giochi in sconto, PlayStation Store ha deciso di tornare a proporre anche le offerte settimanali, speciali giochi appositamente selezionati dal negozio digitale per riduzioni di prezzo a tempo limitato.

A differenza delle consuete promozioni, come le ultime Offerte per l'Anno Nuovo, questi sconti non dureranno le consuete 2 settimane, ma soltanto un'unica settimana: si tratta per questo motivo di selezioni che vale spesso la pena di controllare accuratamente, dato che riguardano alcuni dei giochi più desiderati dagli utenti.

La prima offerta settimanale del 2024 riguarda l'ultimo vero open world lanciato durante lo scorso anno: ci riferiamo naturalmente ad Avatar Frontiers of Pandora, il big di Ubisoft ispirato all'universo cinematografico di James Cameron.

In questa avventura interpreterete un Na'vi che, dopo essere stato rapito da giovane e addestrato dall'RDA, recupera la libertà e riscopre che cosa significa vivere su Pandora.

Avatar Frontiers of Pandora viene solitamente proposto a un prezzo consigliato di 79,99€, ma solo per questa settimana potete recuperarlo con un generoso sconto del 33%, valido esclusivamente per l'edizione standard digitale (se lo preferite in edizione fisica, trovate la Limited Edition scontata su Amazon).

Questo significa che dovrete spendere soltanto 53,59€ per fare vostro questo immenso open world, pensato per far vivere in prima persona a tutti i fan di Avatar il meraviglioso mondo di Pandora.

Come vi anticipavamo in apertura, l'offerta è valida solo per una settimana a partire da adesso: significa che non sarà più disponibile a partire da giovedì 25 gennaio.

Se siete curiosi di provarlo, non dovreste lasciarvi scappare quest'occasione: trovate tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale o sulle vostre console.

Se dovesse arrivare una nuova offerta speciale dalla prossima settimana, vi terremo ovviamente prontamente informati sulle nostre pagine con tutti i dettagli.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprirne di più su Avatar Frontiers of Pandora, non possiamo che lasciarvi alla nostra recensione dedicata.