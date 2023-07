Sconti fino al 66% sul piano biennale di NordVPN! Appofittane subito!

NordVPN ha lanciato una nuova offerta speciale che vi permette di acquistare un abbonamento biennale al costo di soli 3,49€ al mese, il che significa un totale di 83,76€ per i primi due anni. Questo rappresenta un risparmio del 57% rispetto al costo standard!

NordVPN è un servizio VPN di alta qualità, che garantisce completa sicurezza a un costo vantaggioso. Se si desiderano ulteriori servizi come un gestore di password e uno scanner per le violazioni dei dati, il costo mensile ammonta a 4,49€. Grazie allo sconto del 57% valido per i primi due anni, il costo totale sarà di 107,76€. Il pacchetto più completo, che prevede anche 1 TB di spazio per l'archiviazione cloud crittografata, costa 5,49€ al mese. Con un sconto del 66%, il prezzo totale per i primi due anni si riduce a 131,76€.

NordVPN offre un'ampia rete di oltre 5.700 server situati in 60 paesi, assicurando connessioni rapide e protette. La sicurezza è una priorità per NordVPN, che prevede misure come la protezione dei dati, un kill switch e vari metodi di pagamento. Il servizio è compatibile con Windows, macOS, iOS, Android, Linux e Google TV e offre funzioni di protezione da malware, blocco dei tracker e dei pop-up, garantendo una navigazione web senza intoppi.

NordVPN vi permette di navigare in sicurezza e privacy su internet, proteggendo le vostre attività online da potenziali minacce. I protocolli di crittografia avanzati e la vasta rete di server distribuiti in tutto il mondo assicurano un'esperienza di navigazione anonima e sicura.

Infine, NordVPN offre una prova gratuita di 30 giorni, permettendo di testare il servizio prima di sottoscrivere un abbonamento. In caso di insoddisfazione, è possibile usufruire della garanzia "soddisfatti o rimborsati" e ottenere un rimborso se si decide di rescindere l'abbonamento durante il periodo di prova.

Ricordate, però, che l'offerta di NordVPN ha una durata limitata. Vi consigliamo quindi di approfittarne prima che finisca. Infine, vi invitiamo a consultare quotidianamente la nostra area dedicata del sito per rimanere aggiornati sulle migliori offerte presenti in rete.