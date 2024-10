Sandbox spaziali e soulslike horror nei giochi gratis Epic della prossima settimana

I primi titoli gratuiti di Epic Games Store del mese di ottobre sono arrivati ieri, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto giovedì prossimo.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio ieri è stata infatti rilasciata una piccola chicca a tema orsi e colazioni davvero divertente.

Ora, è stato confermato che Empyrion - Galactic Survival e Outliver: Tribulation sono i due giochi gratis che Epic metterà a disposizione dal 10 al 17 ottobre.

«Empyrion - Galactic Survival è una vera e propria avventura spaziale di sopravvivenza sandbox che combina in modo unico elementi di simulazioni spaziali, giochi di costruzione, giochi di sopravvivenza e sparatutto in prima persona. Costruite potenti navi capitali, insediamenti planetari e vaste stazioni spaziali nel vostro viaggio galattico alla scoperta dei misteri di Empyrion!», si legge nella descrizione ufficiale del primo.

Il secondo, invece, recita: «La mitologia africana incontra i survival horror e i soulslike! Vesti i panni di una soldatessa che finisce misteriosamente in un regno soprannaturale, dal quale l'unica via d'uscita è partecipare a un antico rituale... o almeno così crede.»

I giochi saranno messi a disposizione per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il regalo sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di giorni.

