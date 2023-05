Samsung Odyssey G5, monitor gaming 27", con il 18% di sconto

Anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming Samsung Odyssey G5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 369,90€, rispetto agli usuali 449€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 79€.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 è equipaggiato con un pannello IPS da 27 pollici con una risoluzione di 2.560x1.440 pixel, offrendo immagini nitide e dettagliate, e dispone di una velocità di aggiornamento di 165 Hz, garantendo un gameplay fluido e senza sfarfallio. Inoltre, ha un tempo di risposta di 1 ms, che riduce al minimo l'effetto fantasma e permette una risposta rapida ai comandi.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 supporta anche le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, che sincronizzano il refresh rate del monitor con quella della scheda grafica per ridurre il tearing dell'immagine e offrire un'esperienza di gioco ottimale.

In termini di connettività, il monitor gaming Samsung Odyssey G5 dispone di un'ampia varietà di porte, tra cui HDMI, DisplayPort e un hub USB, offrendo una flessibilità significativa per connettersi a diversi dispositivi.

