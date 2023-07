Saldi Eneba: sconti imperdibili sui migliori giochi di giugno

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti consistenti sui migliori giochi di marzo.

Ad esempio, per soli 40,64€ potete acquistare la versione PC di Street Fighter 6. Ultimo episodio dell'acclamata serie di giochi di combattimento di Capcom, Street Fighter 6 introduce un universo inedito e un sistema di lotta avanzato che trasforma diversi elementi del gameplay.

È degno di nota che Street Fighter 6 presenta due schemi di comandi: uno contemporaneo e uno tradizionale, dando così la possibilità ai giocatori di selezionare la disposizione che meglio si adatta alle proprie abilità. Un altro elemento innovativo è la modalità "World Tour", che consente di esplorare la città di Metro City con il proprio personaggio e individuare i propri punti di forza.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che "Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano: non c’è abbastanza spazio per elencare tutti i pregi del nuovo capolavoro di Capcom, che, oltre a una cura maniacale di ogni aspetto, presenta numerosi dettagli e accortezze che lo rendono ancora più bello e godibile".

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti.

