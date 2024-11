Saldi di Halloween eShop: i migliori giochi in sconto a meno di 5€

Per dare un po' una svolta videoludica a questo weekend pieno di zucche e festività, per tutti coloro armati di Nintendo Switch, abbiamo deciso di dare un'occhiata agli sconti di Halloween attualmente in corso su Nintendo eShop.

Dato che a volte delle promozioni permettono di risparmiare sensibilmente sul costo dei giochi, abbiamo deciso di appuntare e segnalarvi i migliori giochi che ora costano meno di 5€ su eShop, e che quindi vi terranno compagnia a un prezzo decisamente ridotto.

Vi proponiamo la lista di seguito, sentitevi liberi di allungarla a piacimento nei commenti, casomai doveste adocchiare altre offerte interessanti. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate .

Migliori giochi a meno di 5€ su Nintendo eShop

Outlast: Bundle of Terror a 3,74€ anziché 24,99€

Doom + Doom II a 3,99€ anziché 9,99€

LEGO Marvel Super Heroes a 4,79€ anziché 39,99€

Civilization VI a 4,49€ anziché 29,99€

LEGO Jurassic World a 4,79€ anziché 39,99€

Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 2,99€ anziché 29,99€

Shovel Knight: Specter of Torment a 2,99€ anziché 9,99€

Death's Door a 4,99€ anziché 19,99€

Brotato a 3,75€ anziché 4,99€

Metro Redux a 4,49€ anziché 29,99€

Overcooked! Special Edition a 3,99€ anziché 19,99€

Carrion a 4,99€ anziché 19,99€

Crypt of the NecroDancer a 3,99€ anziché 19,99€

Vampire Survivors a 4,24€ anziché 4,99€

A Short Hike a 4,19€ anziché 6,99€

Yooka-Laylee a 3,99€ anziché 19,99€

Child of Light Ultimate Edition a 4,99€ anziché 19,99€

Moving Out a 4,99€ anziché 24,99€

My Time at Portia a 4,49€ anziché 29,99€

The Walking Dead: The Complete First Season a 4,49€ anziché 14,99€

Röki a 3,99€ anziché 19,99€

Eldest Souls a 3,99€ anziché 19,99€

Layers of Fear: Legacy a 2,99€ anziché 19,99€

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere goduti su tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche ), sia che siate in possesso della Standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite.

L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.